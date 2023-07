Più “decoro” e “dignità” per l’abbigliamento alla Camera: la nuova proposta sul dress code

Più “decoro” e “dignità” nell’abbigliamento di chi deve entrare a Montecitorio, in segno di rispetto per quello che rappresentano le istituzioni. È quello che chiede Fratelli d’Italia, con un ordine del giorno allegato al bilancio interno della Camera dei Deputati che sarà votato il prossimo 2 agosto. Primo firmatario della proposta è Salvatore Caiata, presidente della delegazione InCe (Iniziativa centro europea), ex grillino ed ex presidente del Potenza calcio, dal 2019 passato al partito della premier Giorgia Meloni. In realtà, l’odg è già stato riformulato. In una prima versione si sbilanciava di più, chiedendo all’Ufficio di Presidenza e al Collegio dei questori di valutare la messa al bando delle scarpe da ginnastica per chiunque debba passare per le stanze della Camera e di prevedere l’obbligo di "indossare sempre la cravatta per i deputati, collaboratori, dipendenti e visitatori di sesso maschile". Il testo finale che verrà esaminato contiene invece soltanto l'invito a "valutare l'opportunità" di introdurre regole per un abbigliamento "consono alle esigenze di rispetto della dignità e del decoro dell'istituzione”. Resta da vedere, se passasse la seconda e più vaga formulazione del testo, come si riuscirà ad attuare la proposta di Caiata. Il Collegio dei questori ha già dato il suo ok all'odg. Adesso si attende il voto.