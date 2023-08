Lo scorso anno, la crisi del governo Draghi e le elezioni del 25 settembre 2022 non avevano lasciato molto spazio alle ferie estive per la politica. Nel 2023 la situazione è più tranquilla: chiuso il Parlamento, la politica andrà in ferie. La Puglia spopola tra le mete più gettonate, ma c'è anche chi andrà all'estero: Calenda in Normandia, Fratoianni in California