9/11 ©IPA/Fotogramma

Per il contenimento delle spese, l’Ufficio di Presidenza della Camera è intervenuto in più occasioni con misure per ridurre il trattamento economico dei deputati. Per esempio, come scrive il Sole 24 Ore, nel 2006, l’importo dell’indennità parlamentare è stato ridotto del 10%. Dal 2007, per 5 anni, c’è stata la sospensione degli adeguamenti retributivi, poi prorogata a tutto il 2013