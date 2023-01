Quanto guadagnavano i deputati nel 2021: le dichiarazioni dei redditi

1/21 ©IPA/Fotogramma

I parlamentari italiani sono tenuti a dar conto della loro situazione patrimoniale, visionabile sul profilo personale di ognuno sulla pagina della Camera di appartenenza. Le più recenti, riferite al 2021, non sono ancora state pubblicate per quanto riguarda il Senato. Ci sono già invece alcune informazioni sui redditi dei deputati, anche se ne mancano ancora alcune di altissimo profili, come del premier Giorgia Meloni, del vicepremier Antonio Tajani e del ministro della Giustizia Carlo Nordio

