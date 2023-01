Il presidente del Consiglio, nata il 15 gennaio 1977, ha ricevuto numerosi messaggi per il suo compleanno, da Salvini a La Russa, da Lollobrigida a Santanchè. Ha quindi voluto a sua volta postare un pensiero: “C'è un augurio che voglio fare a me stessa. Di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, non farmi ammaliare dalle sirene del potere, non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni compie oggi 46 anni. Il primo premier donna nella storia repubblicana italiana è infatti nata il 15 gennaio 1977. Tanti i messaggi di auguri ricevuti tramite i suoi profili social e Meloni ha voluto rispondere a sua volta con un post in cui ha scritto: "Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c'è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l'Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l'Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi".