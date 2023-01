Il presidente del Consiglio alla kermesse milanese di Fratelli d’Italia “Pronti, candidati al via” parla delle prossime regionali: “Il responso della Lombardia è molto importante, possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo”. Poi aggiunge: “La nostra priorità è la crescita. Quello che avremo di fronte sarà un periodo complesso, ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo”. E ribadisce: “Il presidenzialismo rimane una nostra priorità”

“Spero e sono certa che avremo questi cinque anni, malgrado l’opposizione e non solo”. A dirlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in collegamento con la kermesse milanese di Fratelli d’Italia “Pronti, candidati al via”, cita anche Garibaldi: “Ricordo quella frase attribuita a Garibaldi: qui si fa l'Italia o si muore, la penso così”. E sulle prossime elezioni regionali aggiunge: “La nostra avventura è appena cominciata, il responso della Lombardia è molto importante. È un’occasione per dimostrare come andare meglio: possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo”.

“La crisi non deve impedirci di guardare al futuro”

leggi anche

Direttiva europea sulle “case green”, l’Italia pronta a bloccarla

Parlando ancora del governo, Meloni dice: “Non c'è giorno e non c'è ora in cui non mettiamo tutto noi stessi in questo impegno: faremo quello che va fatto, con coraggio e determinazione, quello che è giusto in coscienza. Mi interessa sapere i dati economici, della natalità, della produttività tra 5 anni”. E aggiunge: “Quello che avremo di fronte sarà un periodo complesso, ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo: dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, aver il coraggio per il lungo periodo. Ora programmare e realizzare molte cose e risultati alla fine. L'orizzonte è nostro tema di forza”.