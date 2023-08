Parlamento, rush finale poi ferie. Autunno “caldo” da giustizia a Mes

1/11 ©Ansa

Per il Parlamento si avvicinano le ferie estive. Salvo accelerazioni per approvare gli ultimi provvedimenti in esame, Camera e Senato dovrebbero chiudere i battenti per la pausa d’agosto tra lunedi 7 e martedi 8 agosto, per poi riprendere l'attività a settembre. Anche se, con uno sprint finale, si tenterà di terminare le votazioni tra venerdì 4 e sabato 5, le chance di un “liberi tutti” già nel weekend non sono altissime. Ecco il possibile calendario

Chiusura estiva Parlamento, le date e il calendario dei lavori al rientro