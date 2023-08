4/10 ©IPA/Fotogramma

In realtà, trovare i fondi per mantenere il taglio del cuneo fiscale non è semplice. A gennaio 2024 potrebbe esserci uno scalino che farà passare da 92 euro netti a 66 euro la quota in busta paga dei beneficiari, perdendo quasi un terzo dello sgravio

Stipendi 2024, cosa cambia con la riduzione delle aliquote Irpef: aumenti fino a 200 euro