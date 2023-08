Stipendi 2024, cosa cambia con la diminuzione delle aliquote Irpef

Dopo l’approvazione della delega fiscale, occhi puntati sulla Nota di aggiornamento al Def (Nadef), il documento che il governo presenterà a fine settembre dove saranno chiarite le cifre in dote alla riforma della tassazione. Per lavoratori e pensionati gli effetti in busta paga - con la diminuzione degli scaglioni Irpef - potrebbero essere visibili a partire dal prossimo anno, ma il governo punta a intervenire anche su tredicesime, premi di produttività e no tax area