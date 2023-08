1/11 ©Ansa

Corsa contro il tempo per l’approvazione definitiva della Delega fiscale prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Dopo il disco verde di Palazzo Madama, il provvedimento è tornato alla Camera per la terza lettura che si preannuncia “lampo”. In attesa del via libera della riforma ecco quali novità sono in arrivo per i contribuenti

Stop prelievo forzoso e via sanzioni penali a chi collabora: novità della delega fiscale