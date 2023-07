In attesa dell’approvazione in Parlamento della riforma fiscale, nel 730 di quest’anno debutta la nuova rimodulazione di scaglioni, aliquote e detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022. L’entità del risparmio annuo, che deriva dalla dichiarazione 2023, oscilla da un massimo di 758 euro per i pensionati a 945 euro per i lavoratori dipendenti