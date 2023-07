9/12 ©IPA/Fotogramma

Una serie di norme riguardano, poi, i giovani. La richiesta, in vista della rimodulazione delle tax expenditures, è tutelare le agevolazioni per i giovani under 30 per l'ingresso nel mondo del lavoro. Sono previsti, inoltre, per le imprese, incentivi sotto forma di superammortamento per le nuove assunzioni