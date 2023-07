La delega fiscale è approdata all'esame dell'Aula di Montecitorio. Punta a rafforzare il peso di cittadini e imprese nei confronti del Fisco. Con l’introduzione dell’onere della prova, gli atti non si baseranno più su presunzioni ma l'ente di riscossione dovrà motivarli con prove concrete. Prima di emettere un accertamento l’Agenzia delle Entrate dovrà passare per un contradditorio preventivo che aumenta il diritto di difesa di chi paga i tributi. Rafforzamento in vista anche per lo Statuto dei contribuenti