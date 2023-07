1/8 ©Ansa

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è stato approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento viene aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative

