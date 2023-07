Fisco, le scadenze di luglio 2023: calendario completo

6/7

Una delle scadenze fiscali più importanti del mese di luglio è quella prevista per il 25, quando devono essere presentati gli elenchi INTRA mensili e trimestrali. Le operazioni oggetto di comunicazione sono quelle relative al mese di giugno per i soggetti Iva con obbligo mensile e quelle relative al secondo trimestre 2023 per i soggetti con l’obbligo Iva trimestrale