Partite Iva, scadenza versamenti imposte annuali rinviata al 20 luglio

Via libera del ministero dell'Economia e delle Finanze alla mini-proroga per i versamenti generati dalla dichiarazione dei redditi dei soggetti Isa. Il dicastero di via XX Settembre ha fissato al 20 luglio la nuova scadenza per i pagamenti di contributi Iva e Ires da parte di professionisti e imprese che rientrano negli indici di affidabilità. Ecco nello specifico quali contribuenti potranno beneficiare del differimento

