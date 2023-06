8/8 ©IPA/Fotogramma

GLI AFFITTI PER GLI UNDER 32 - Cambiano le regole sul fronte della detrazione dell’affitto per i giovani under 32, riconosciuta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. È pari al 20% del canone di locazione, fino a un massimo di 2mila euro e di valore non inferiore a 991,60 euro. Gli importi dovranno essere rapportati ai giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza e la detrazione spetta se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Lo sconto vale anche per i contratti in essere al 31 dicembre 2021 inclusa una parte dell'immobile

Rottamazione-quater, ultimi giorni per inviare la richiesta al Fisco