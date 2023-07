1/6 ©IPA/Fotogramma

Per il Modello 730/2023, passata la possibilità di ricevere il rimborso nella busta paga di luglio, ora si punta a riceverlo in quella di agosto. Nuova scadenza dunque per i rimborsi Irpef: è il 15 luglio il termine ultimo di presentazione che consente di ricevere la somma spettante in busta paga ad agosto

Per chi valeva la scadenza del 30 giugno