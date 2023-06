Dichiarazione redditi, per chi vale scadenza del 30 giugno per il 730

Si avvicina il termine ultimo per chi deve versare il saldo Irpef del 2022 con le relative addizionali comunali e regionali, oltre al primo acconto per il 2023. La scadenza fiscale riguarda i contribuenti che compilano il 730 senza sostituto d’imposta e coloro che presentano il modello Redditi ma non sono titolari di partita Iva, la cui scadenza per il saldo e l’acconto è il 20 luglio. Per tutti i tributi è possibile pagare fino a sei rate