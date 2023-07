3/7 ©IPA/Fotogramma

Inoltre l’Inps, nella comunicazione pubblicata sul suo sito, ha fatto sapere che a luglio 2023 l’istituto ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021. E in caso di variazione dell’importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata

Pensioni, le ipotesi: Quota 96, Quota 41 e proroga di Quota 103