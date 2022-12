Il ministro dell'Economia, Giorgetti, spinge per “la messa a terra del Pnrr” perché “darà un forte impulso alla crescita dell'economia italiana”, assicurando che gli obiettivi di fine anno saranno centrati. Delusione per la manovra dal presidente di Confindustria, Bonomi: “Manca la visione: servono interventi forti destinati a creare punti di Pil”, non le misure su Pos e contanti. Intanto, l'Italia registra il dato peggiore del G20 sui salari reali. Vola il prezzo dell'energia: una famiglia tipo italiana negli ultimi 12 mesi ha speso il 63,7% in più rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente. La bolletta di novembre, dopo la frenata di ottobre, torna a crescere. Aumenti anche per i carburanti a causa della riduzione del taglio delle accise: la benzina self service sfiora 1,7 euro al distributore, diesel a 1,775.

Gli approfondimenti: