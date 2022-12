Inflazione, rivalutati assegno unico e pensioni: cosa resta fuori

1/6

PENSIONI - Gli assegni pensionistici saranno rivalutati - come prevede la legge - all'inflazione. Nel 2023 l'aumento sarà del 7,3 per cento ma non per tutti: le pensioni minime saranno rivalutate al 120 per cento (quindi dell'8,8), mentre dai 2.100€ lordi al mese l'aggiornamento scenderà garantendo un ricalcolo di "solo" il 2,6 per cento per i redditi pensionistici più elevati