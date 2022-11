Ieri a Bruxelles il ministro dell'Economia ha incontrato, separatamente, la ministra delle Finanze dei Paesi Bassi, Sigrid Kaag e il presidente dell’Eurogruppo e ministro delle Finanze irlandese, Paschal Donohe. Nel corso di entrambe le riunioni, definite "cordiali e costruttive", si sono toccati i temi del caro energia, del Pnrr e della modifica del patto di stabilità. Giorgetti ha assicurato: "La nostra manovra sarà prudente e realista". E Salvini assicura: "Entro 10 giorni sarà in Parlamento". Continua intano lo scontro politico sulle navi di migranti al largo della Sicilia. In Egitto debutto estero di Giorgia Meloni alla Cop27, dove ha incontrato il presidente Al Sisi. Il presidente del Consiglio ha sottolineato l'attenzione dell'Italia per i casi Regeni e Zaki. Sul tavolo anche i dossier energia e gas. Colloqui del premier anche con il presidente israeliano Herzog e con il primo ministro del Regno Unito, Sunak. "Sul clima l'Italia farà la sua parte".

