Migranti, nave Rise Above in porto a Reggio Calabria: sbarco ultimato

L'imbarcazione della Ong Mission Lifeline si trovava davanti alla costa della Sicilia da giorni in attesa dell'assegnazione di un porto. In mattinata ha attraccato nello scalo in Calabria dove sono scesi gli 89 a bordo, tra cui molti minori. A Catania invece resta alta la tensione sulle navi Humanity 1 e Geo Barents per le persone non autorizzate allo sbarco. E cresce lo scontro sia a livello legale che politico

La nave Rise Above è arrivata questa mattina al porto di Reggio Calabria dove ha attraccato al molo di ponente. La nave è stata scortata da 2 motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto (LO SPECIALE MIGRANTI DI SKYTG24 - I DATI SUGLI SBARCHI IN ITALIA). Sono terminate le operazioni di sbarco degli 89 migranti a bordo. Da giorni la nave della Ong Mission Lifeline si trovava davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell'assegnazione di un porto, cosa che è avvenuta ieri sera. Imigranti sono sbarcati tutti, a differenza della Geo Barents e Humanity one a Catania, perché quello della Rise Above è considerato come un evento Sar. Stando alle informazioni fornite dalla "Missione Lifeline", il gruppo di migranti è composto da 55 adulti, tra cui 19 donne, e 34 minori, 8 dei quali di età inferiore ai 7 anni. I migranti provengono da Costa d'Avorio, Guinea Tunisia, Egitto, Camerun, Burkina Faso e Liberia. I migranti vengono ora portati nella palestra della scuola "Boccioni" di Gallico nella zona nord di Reggio Calabria. La struttura è stata adibita ad accogliere i migranti in attesa che gli stessi vengano trasferiti secondo il riparto stabilito dal ministero dell'Interno. Resta invece ancora in acque internazionali la Ocean Viking, con 234 a bordo, che nei giorni scorsi ha chiesto un porto sicuro anche a Spagna, Grecia e Francia.

Tensione su navi Ong a Catania approfondimento Migranti, cosa sono le navi delle Ong e cosa fanno nel Mediterraneo Nella giornata di lunedì è salita la tensione nel porto di Catania dove sono ormeggiate Humanity 1 e Geo Barents, le due navi delle Ong con ancora a bordo numerosi migranti che non sono stati considerati in condizione di fragilità e ai quali è stato impedito di sbarcare. La situazione peggiora di ora in ora. Sulla Humanity, dice la Ong, per la "fase depressiva" che stanno attraversando, un gran numero dei 34 naufraghi che ha cominciato a mangiare poco o saltare i pasti. Dalla Geo Barents, invece, in due si sono buttati a mare, seguiti da un giovane che ha tentato di soccorrerli: i tre sono stati riportati sul molo 10 dove è ormeggiata la nave di Msf. Juan Matias Gil, capo missione della Geo Barents, lancia l'allarme: "A bordo la situazione è molto tesa, le persone non capiscono perché gli altri sono sbarcati e loro no. Non possiamo dare loro risposte e allora l'ansia cresce, i conflitti crescono. Si buttano in acqua, una situazione che purtroppo vedremo molto spesso". I due che si sono buttati sono un siriano e un egiziano. "Non voglio risalire a bordo - ha raccontato uno dei due ai volontari delle Ong - se mi rispediscono in Libia voi mi salverete di nuovo". La tensione si manifesta anche sui cartelli realizzati dai superstiti, con pezzi di cartone su cui hanno scritto 'Help Us', esponendoli all'esterno della nave e lanciando una sorta di sos: "aiutateci", urlano in inglese.

Lo scontro legale vedi anche Migranti, Ue: “Dovere morale accoglierli”. Berlino pronta ad aiutare Uno scontro legale si aprirà a giorni nelle aule giudiziarie: è stato presentato il ricorso dei legali della Humanity 1 al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. È stato inviato con il metodo telematico dal legale della Ong tedesca, l'avvocato Riccardo Camporicco. È ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo, disposizione che non ha una scadenza. E potrebbe esserci anche un intervento della Procura di Catania: "So che ci sono associazioni che si stanno muovendo per presentare un esposto sul trattamento dei migranti e sul fatto che non stati fatti sbarcare tutti", rivela il legale della Humanity 1, l'avvocato Riccardo Campochiaro.

Lo scontro politico approfondimento Migranti, gli sbarchi in Italia dal 1997 al 2022: i dati del Viminale Mentre la Commissione Europea ribadisce che c'è il "dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali" e che "bisogna minimizzare il tempo che passano in mare”, in Italia cresce lo scontro politico. L'opposizione attacca "l'inumanità" del governo e Matteo Salvini replica: "Questi sono viaggi organizzati, bisogna stroncare questo traffico di esseri umani". Parole cui fa seguito la precisazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi su quella che è la linea del Viminale. "Ci stiamo comportando con umanità ma anche con fermezza sui nostri principi e in tal senso impronteremo le prossime azioni. Stiamo lavorando sia sui tavoli europei che nazionali" sottolinea il ministro ribadendo che l'Italia non farà "mancare a nessuno l'assistenza umanitaria", con i migranti rimasti a bordo delle navi che sono "costantemente monitorati". Ed inoltre, aggiunge, "stiamo accogliendo anche altre navi che arrivano con eventi Sar". Il riferimento è ai 500 migranti salvati al largo della Sicilia da due motovedette e un rimorchiatore italiani e già sbarcati a Pozzallo ed Augusta. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la "selezione tra i migranti" che possono scendere dalle navi "non è fatta in base ai loro interessi, ma a quelli degli scafisti che li portano". Il leader del M5s Giuseppe Conte replica che il governo "scoprirà presto che il tema dei flussi migratori", va affrontato "senza facili slogan o esibizioni muscolari a danno di persone e famiglie disperate”.