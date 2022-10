Giorgia Meloni si prepara ad affrontare la sua sfida forse più dura a livello internazionale: l'esordio a Bruxelles da premier. Giovedì prossimo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la riceverà a palazzo Berlaymont. Un incontro che per la nuova inquilina di Palazzo Chigi darà il via ai grandi vertici in giro per il mondo: dalla COP27 a Sharm El-Sheikh al G20 di Bali. Intanto, dopo il faccia a faccia a Roma con Emmanuel Macron, Meloni sente sia il cancelliere tedesco Olaf Scholz - a cui sottolinea l'urgenza di arrivare, quanto prima, a misure concrete contro il caro energia - sia il presidente Volodymir Zelensky che la invita a visitare l'Ucraina. Il segretario del Pd Enrico Letta alla direzione del partito: "L'obiettivo è a gennaio avere l'opportunità di elaborare un manifesto di valori e dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti fra gli aderenti per votare i candidati e le candidate. Due di loro, andranno alle primarie, che si potranno svolgere in una data che io ho immaginato sia il 12 marzo".