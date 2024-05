Trovati 5 scheletri umani senza arti vicino a casa del nazista Göring

Macabro ritrovamento tra le rovine di una casa nei pressi della “Tana del Lupo”, quartier generale di Adolf Hilter a Rastenburg, oggi Kętrzyn in Polonia. Dalle fondamenta dell’edificio riemergono gli scheletri di cinque persone, privi di mani e piedi. La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori dilettanti. A rivelarlo per primo è stato il Der Spiegel .

Le parole della fondazione

“È stato molto sorprendente”, ha detto Kostrzewa. La fondazione è in attesa di conoscere i risultati dell'indagine della polizia sui resti, e molte domande rimangono senza risposta. Per esempio il perché non ci siano gli arti. “Ci sono molte teorie sul perché non abbiano mani e piedi. Al momento è molto difficile dirlo, ma un passo importante sarà quello di scoprire l'età dei resti utilizzando la datazione al radiocarbonio”, ha aggiunto.