USA, trovato un teschio umano in vendita in un negozio di antiquariato

Un teschio umano è stato messo in vendita, per 4mila dollari, al Paradise Village Market, negozio di antiquariato di North Fort Myers, Florida. Nella giornata di sabato 4 novembre però alcuni agenti della contea di Lee sono entrati nel punto vendita gestito da Beth Meyer per chiedere spiegazioni. "Sapevamo che era un vero teschio umano" ha affermato la proprietaria, raccontando di averlo acquistato in un magazzino mentre era in cerca di nuovi fossili e rocce da mettere in vetrina.