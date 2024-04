Livorno, recuperati 84 reperti archeologici etruschi e romani

Il comandante del comando provinciale dei carabinieri di Livorno ed il comandante del Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Firenze, hanno restituito 84 reperti archeologici alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Livorno. Le indagini hanno preso avvio dopo una segnalazione circa la scoperta di una considerevole quantità di reperti archeologici all'interno di un complesso residenziale situato nella provincia di Livorno. I carabinieri di Livorno e la Soprintendenza hanno condotto i successivi accertamenti, che hanno riconosciuto l’autenticità dei beni archeologici, che sono stati posti sotto sequestro poiché privi di documentazione sulla lecita provenienza. In modo particolare, l’esame tecnico-scientifico condotto ha inquadrato i reperti in un periodo cronologico che va dal VII sec. a.C. al VII sec. d.C. I manufatti sono stati catalogati in due categorie: ceramica apula, ionica ed attica; e ceramica etrusca di ambito ceretano, entrambi probabilmente appartenenti allo stesso corredo funebre. Questi beni sarebbero costitutivi di una parte di collezione ricevuta per eredità, verosimilmente acquistati illegalmente negli anni 70-80.