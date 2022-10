1/10 ©Ansa

Il prossimo Consiglio dei ministri si terrà lunedì 31 ottobre. Secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi i temi principali saranno un decreto legge per mantenere il cosiddetto ergastolo ostativo, il rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della Riforma Cartabia e l'anticipo al primo novembre 2022 della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria, con la conseguente abrogazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo

