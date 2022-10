Al via oggi le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo. I primi a essere ricevuti da Mattarella saranno La Russa alle 10 e Fontana alle 11. Dalle 16:30 alle 19 sarà il turno di Verdi-Sinistra, Azione-Iv, M5s e Pd. Domattina il centrodestra, che al Colle salirà unito in una delegazione Fdi-Lega-Fi-Moderati. Possibile l'incarico domani sera. L'Italia non sarà "mai l'anello debole dell'Occidente" e il nuovo Governo sarà saldamente atlantista o non si farà: è l'ultimatum della Meloni a Berlusconi, dopo la diffusione di un nuovo audio in cui il leader di Forza Italia attacca Zelensky e giustifica Putin per l'invasione dell'Ucraina. Nella serata di ieri la precisazione del Cavaliere: le posizioni mia e del mio partito "non si discostano da quella del Governo". Oggi "sarò al summit del Ppe per confermare il pieno sostegno a Kiev mio e di Fi", dice Tajani.

