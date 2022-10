Nuovo governo, com'è andata la prima giornata di consultazioni. FOTO

5/12 ©Ansa

GRUPPO MISTO – A seguire sono poi stati ricevuti i rappresentanti di Camera e Senato del Gruppo Misto. “Siamo orientati verso il no alla fiducia”, ha dichiarato il presidente del Gruppo Misto alla Camera Manfred Schullian dopo le consultazioni. “La nostra sarà un'opposizione ferma, per non far fare passi indietro all'Italia sui diritti civili, penso all'aborto. Opposizione perché non venga meno il ruolo dell'Italia protagonista in Ue e contro ogni nazionalismo corporativo sul fronte economico a difesa dei conti pubblici”, ha detto Benedetto della Vedova di +Europa

