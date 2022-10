Consultazioni, Meloni: "Domani daremo un governo al Paese"

Conclusa la prima giornata di consultazioni, il Quirinale si prepara domani alla seconda e ultima giornata di colloqui del Presidente della Repubblica con le delegazioni parlamentari. Già venerdì 21 ottobre potrebbe quindi giungere l'incarico per Giorgia Meloni che potrebbe accettare senza riserva e il cui governo potrebbe dunque giurare in tempi brevi. "Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo", ha scritto in serata su Twitter la leader di Fdi Meloni.