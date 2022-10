Il dirigente azzurro prova a spegnere le polemiche nate dopo la pubblicazione degli audio di Berlusconi: "Sono qui per ribadire la posizione fieramente atlantista del sottoscritto, di Forza Italia e del suo leader". E in un colloquio a Repubblica ipotizza una vendetta dietro la diffusione delle parole del Cavaliere. Metsola: "Nessun dubbio su Tajani, è una garanzia"

Acque agitate in Forza Italia dopo la pubblicazione degli audio di Silvio Berlusconi in cui l'ex premier esprime la sua posizione su Vladimir Putin e la guerra in Ucraina. Dopo l'intervento del Cavaliere per chiarire il suo pensiero sul contenuto delle conversazioni diffuse da LaPresse, anche Antonio Tajani ha voluto precisare la posizione del partito. Lo ha fatto arrivando al summit del Ppe che precede il Consiglio europeo previsto in giornata a Bruxelles. "Sono qui", ha detto Tajani, "per confermare ancora una volta la posizione del mio partito, la mia posizione personale e la posizione del leader del mio partito totalmente a favore della Nato e delle relazioni transatlantiche, in favore dell'Europa e contro l'inaccettabile invasione russa dell'Ucraina".

"Penso che qualcuno abbia voluto vendicarsi"

Riferendosi agli audio di Berlusconi, l'ex presidente dell'Europarlamento aveva già fornito la sua versione dei fatti in un colloquio con Repubblica. "In quella sala c'erano almeno cento persone. Può essere stato chiunque. Ho l'impressione che qualcuno abbia voluto vendicarsi. Magari perché non è stato eletto. Poi chi conosce Berlusconi, sa che lui ha sempre parlato così. Si sa che certe cose le dice perché è convinto che se fosse stato coinvolto in prima persona insieme alla Merkel sarebbe riuscito a fermare la guerra".