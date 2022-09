4/12 ©Ansa

Meloni ha commentato le dichiarazioni della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, che ha detto come Bruxelles avrebbe “strumenti” da attivare nel caso in cui i partiti vincitori alle elezioni portassero l’Italia verso “una direzione difficile”. "Sulla Von der Leyen la responsabilità è della sinistra italiana che è andata in giro per il mondo a sputare sull' Italia pur di vincere le elezioni. E questo è inaccettabile. Io in Europa non ho bisogno di parlare male dell' Italia come fa Enrico Letta in campagna elettorale", ha detto Meloni

