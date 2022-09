7/11 ©Ansa

"Se qualcuno a Roma continua a dire no al termovalorizzatore è nemico di Roma e dell'ambiente, chi sceglie la Lega e il centrodestra dice sì ai termovalorizzatori”, ha continuato Salvini. "Dico sì alla forma di energia più sicura e meno costosa in tutto il mondo, non possiamo dire di no a una forma di energia che esiste in tutto il mondo e dico sì al nucleare pulito e sicuro di ultima generazione"