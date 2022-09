Di Maio: "Chi sta con Putin mette in ginocchio Italia"

"La Lega ha ancora un accordo con Russia Unita, il partito di Putin. In più, c'è Giuseppe Conte che, quando abbiamo dovuto approvare nuovi aiuti in armi all'Ucraina, ha messo a repentaglio il nostro ruolo nell'Alleanza Atlantica. Chi ha scelto di stare con Putin sta con il responsabile dell'aumento delle bollette del 300%, che sta mettendo in ginocchio milioni di famiglie, imprese e commercianti". Lo dice Luigi Di Maio in una intervista al Corriere della Sera. Per il ministro degli Esteri, le dichiarazioni di Vladimir Putin sulla mobilitazione militare parziale , puntano "a colpire il multilateralismo, sono un segno di debolezza e temo che possano impattare ulteriormente sul costo dell'energia per tutta l'Europa e non solo. Da una parte dobbiamo continuare a perseguire la pace, sempre nel solco delle Nazioni Unite, la cui regia ha portato all'accordo sul grano. E ora va firmata l'intesa per il tetto massimo sui prezzi del gas. I toni di Putin sono inquietanti, perché dimostra di essere uno che non si vuole fermare".