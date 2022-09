Fra i temi della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre c'è anche quello della proposta di riforma alla legge sulla cittadinanza, per concederla ai bambini stranieri che abbiano frequentato almeno un ciclo scolastico in Italia e siano nati nel nostro Paese o arrivati prima dei 12 anni. Le forze politiche si dividono sia sulla questione in sé che sui possibili metodi di applicazione