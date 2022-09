9/9

COS'È IL SALARIO MINIMO - Il salario minimo è l'importo su base oraria, stabilito per legge, sotto il quale non può scendere la retribuzione dei lavoratori. Nell'Unione europea solo sei Paesi, fra cui l'Italia, non lo prevedono. A settembre l'Europarlamento ha approvato una direttiva in materia, che però non vincola l'Italia, perché nel nostro Paese più dell'80% degli occupati è coperto dai contratti collettivi, secondo la soglia indicata da Bruxelles

