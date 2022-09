Elezioni politiche, oggi si chiude la campagna elettorale. DIRETTA

Ultime battute di campagna elettorale, con il centrodestra che si è presentato unito in Piazza del Popolo a Roma. Giorgia Meloni: "Faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano, ma se gli italiani ci daranno i numeri noi lo faremo anche da soli". Letta chiude stasera nella stessa piazza la campagna del Pd. Von der Leyen: "Se l'Italia farà come Orban, mandando al governo forze sovraniste, abbiamo gli strumenti"