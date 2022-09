1/10 ©Ansa

Il 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per le elezioni politiche destinate alla composizione del nuovo Parlamento. Sono oltre 51 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto. Per quasi tre milioni di loro sarà il “debutto” alle elezioni politiche: mezzo milione i neo diciottenni nel 2022 ma, considerato il recente voto per i referendum, non per tutti potrebbe essere la prima volta in cabina elettorale. Ma per quanto riguarda i candidati, come posso essere disegnati con i numeri?

GUARDA IL VIDEO Sky VOICE: Elezioni 2022, cosa offrono i partiti ai giovani?