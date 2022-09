"Forza Italia scomparirà"

"Il governo Draghi bis si fa con le forze che vogliono farlo, con il Pd, spero con FI e con la Lega che manda a casa a Salvini", aggiunge Calenda. "FI dopo queste elezioni non ci sarà più. Sarà un micropartitino che riassorbiremo noi, questo è del tutto evidente". Poi sulle dichiarazioni di Berlusconi su Putin: "Berlusconi dopo le frasi di ieri ci ha portato fuori da ogni alleanza atlantica, sono parole eversive. Ha parlato come un generale di Putin, è una cosa di una gravità totale".

"Renzi mi fa fuori? Solo idiozie"

Renzi dopo il voto la fa fuori? "Sono tutte idiozie che non stanno né in cielo né in terra, afferma Calenda. "Renzi ha fatto un passo indietro, non è un mio amico ma condividiamo le ricette. Questo è quello che conta in politica, non ci sono amici".