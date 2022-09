Elezioni politiche, Letta: il voto sarà libero, nessun ricatto da Ue

"Non c'è nessun ricatto, il voto di domenica sarà libero. Gli italiani sceglieranno chi andrà al governo e chi all'opposizione". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a "Radio Anch'io", commentando i toni di preoccupazioni con cui i verti europei guardano alla elezioni di domenica in Italia. "Chi dà questi soldi - ha aggiunto Letta riferendosi ai fondi del Pnrr - ha legittime domande su come verranno spesi i soldi" ( VERSO IL VOTO, LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL TROVAPARTITO - IL TROVACOLLEGIO - IL SEGGIOMETRO ).

"Conte ha chiuso con noi, non noi con lui"

Il leader del Pd è tornato poi a parlare del M5S a cui non aveva chiuso la porta in campagna elettorale. "Giuseppe Conte ce l'ha con il suo successore, si è sentito espropriato del posto che probabilmente considerava naturalmente suo, quello di presidente del Consiglio. Il suo rapporto nei confronti di Draghi sta emergendo in queste ore. Io ho un giudizio diverso. Penso che abbiamo fatto bene a sostenere Draghi", ha detto. "Conte ha deciso di rompere il patto con noi, non è stata una scelta nostra", ha ribadito.