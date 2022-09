Salvini: "Da von der Leyen squallida minaccia, faremo mozione censura"

Politica

Tra i tanti i temi che animano la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre, e sui quali i cittadini vogliono capire le posizioni dei vari partiti, c'è anche la questione del reddito di cittadinanza. La misura, cavallo di battaglia del M5s, è stata introdotta in Italia nel 2019 dal governo Conte I. Si tratta di un argomento molto divisivo per gli schieramenti, da chi vorrebbe rafforzarlo a chi vorrebbe modificarlo, fino a chi spinge per abolirlo. Ecco le proposte in merito delle varie forze politiche