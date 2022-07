Letta: "Alleanze per noi difficili. Berlusconi e Salvini arresi a Meloni"

"Stiamo cercando di costruire un progetto, una proposta", mentre "il centrodestra e' stato molto più rapido di noi, perché per noi è più difficile non perché siamo più incasinati ma perché di là Salvini e Berlusconi si sono arresi a Meloni, si sono consegnati a Meloni. Per noi è più difficile, ma stiamo lavorando e costruendo e rispetteremo i tempi ai primi di agosto e poi in campagna elettorale parleremo di contenuti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.