2/15 ©Getty

Settanta minuti di intervento pieni di omaggi e ringraziamenti. Al Nazareno l'ex premier torna dopo sette anni ma l'evento non gli toglie il sonno: "Ho dormito come il principe di Condè", ha detto citando la figura decisiva per far vincere alla Francia la Guerra dei Trent'anni, il cui sonno viene raccontato da Alessandro Manzoni nei Promessi sposi

Pd, dallo Ius soli al voto ai sedicenni: ecco il nuovo programma del segretario Letta