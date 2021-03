4/11 ©Ansa

SALUTE, PANDEMIA E VACCINO - Dopo l'assemblea, Letta ha parlato delle sue idee anche su Twitter: "L’impegno per garantire la salute resta la sfida principale. C’è uno sforzo finale da compiere prima della liberazione, che avverrà grazie alla scienza, alla cooperazione tra Paesi e ricercatori al vaccino", ha scritto. "La salute deve diventare un bene comune globale. Lancio l'idea di un indice del 'Costo del non coordinamento' tra Paesi nell'affrontare il Covid19, è fondamentale per non perdere vite umane e non sprecare risorse", ha aggiunto