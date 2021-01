Landini: "Folle ipotesi di andare al voto"

"Io spero che questo Paese possa avere rapidamente un governo nel pieno delle sue funzioni. Trovo folle l'ipotesi di andare al voto e che non si affrontino i veri problemi che abbiamo di fronte. La gente comune non capisce perché non si affrontano seriamente i problemi del Paese e il voto non e' la soluzione" così il segretario della CGIL Maurizio Landini.