5/8 ©Ansa

ITALIA VIVA - Dopo aver aperto la crisi, con le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, c’è attesa sulle mosse del partito di Matteo Renzi. L’assemblea dei gruppi di Italia viva è prevista questa sera alle 22.30, in videoconferenza. Non si esclude comunque che l'incontro possa slittare a domani. Il coordinatore Ettore Rosato dice: "Una volta che si trova una sintesi sulle questioni programmatiche, noi non mettiamo veti"

Conte-Renzi, un anno e mezzo di tensioni fino alla crisi di governo