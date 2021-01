13/14 ©Ansa

Ci sono due precedenti relazioni presentate ma non votate. La prima volta è stata nel 2008, quando l'allora Guardasigilli Clemente Mastella (in foto) si recò in Aula a Montecitorio per tenerla a poche ore dall'arresto (ai domiciliari) della moglie Sandra Lonardo. Mastella parlò alla Camera e andò a dimettersi, per cui non ci fu un voto sulla relazione