“L’opzione voto noi non l’abbiamo mai chiesta, ma è la situazione che ci sta portando lì”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ospite di ‘Agenda’ su Sky TG24, parlando della crisi di governo (AGGIORNAMENTI). “Noi - ha aggiunto - abbiamo sempre anteposto l'interesse nazionale a quello di partito. Non siamo noi che spingiamo per il voto, sono i loro veti incrociati che rischiano di portare l’Italia al voto”.